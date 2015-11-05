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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Айб 51
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Кевин Блом
Кевин Блом
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
81
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
77
Благо
Благо
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
69
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
46
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Девич
Марко Девич
90
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
27
Оздоев
Магомед Оздоев
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
33
Айб
Джордон Айб
51'
51'
90
24
Аллен
Джо Аллен
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
60
23
Джан
Эмре Джан
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
80
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
37
Шкртел
Мартин Шкртел
21
Лейва
Лукас Лейва
20
Лаллана
Адам Лаллана
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
27
Ориги
Дивок Ориги