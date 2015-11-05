Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Селтик
Глазго
Коммонс 26
1:2
Матч завершен
Мольде
Мольде
Эльюнусси 21
Хестад 37
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
1
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
9
15
Коммонс
Крис Коммонс
26'
26'
45
6
Биттон
Нир Биттон
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
18
Рогич
Том Рогич
90
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
63
Тирни
Киран Тирни
90
9
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
26
Бэйлли
Логан Бэйлли
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
2
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
49
Форрест
Джеймс Форрест
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
7
Чифци
Надир Чифци
Мольде
мин
1
Хорват
Этан Хорват
90
23
Риндароу
Кнут Риндароу
90
25
Форрен
Вегар Форрен
90
5
Тойвио
Йоона Тойвио
90
14
Линнес
Мартин Линнес
90
6
Хестад
Даниэль Берг Хестад
37'
37'
90
7
Сингх
Хармит Сингх
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
9
Мострем
Маттиас Мострем
62
20
Хейланд
Томми Хейланд
45
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
21'
21'
90
Запасные
34
да Силва
Нейдсон да Силва
15
Фло
Пер Эгиль Фло
2
Берге
Фредрик Берге
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
19
Хестад
Эйрик Хестад
21
Агналдо
Агналдо
11
Камара
Ола Камара