Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 33
Жоаозиньо 67
2:1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Мак 90
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Арнольд Хантер
Арнольд Хантер
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
69
98
Петров
Сергей Петров
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
67'
67'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
77
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
63
9
Ари
Ари
33'
33'
90
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
8
Газинский
Юрий Газинский
90
Смолов
Федор Смолов
14
Вандерсон
Вандерсон
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
20
Кошта
Рикарду Кошта
90
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
81
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
7
Голаса
Эйял Голаса
68
11
Мак
Роберт Мак
90'
90'
90
52
Сабо
Эрик Сабо
58
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
21
Харисис
Харилаос Харисис
90
Запасные
25
Ольсен
Робин Ольсен
70
Кициу
Стелиос Кициу
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
16
Цимирот
Гойко Цимирот
88
Саввидис
Кирьякос Саввидис
34
Коровесис
Николаос Коровесис
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис