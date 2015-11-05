Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 33
Жоаозиньо 67
2:1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Мак 90
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Арнольд Хантер
Арнольд Хантер
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
17
Калешин
Виталий Калешин
69
98
Петров
Сергей Петров
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
67'
67'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
77
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
63
9
Ари
Ари
33'
33'
90
Запасные
16
Коченков
Антон Коченков
3
Страндберг
Стефан Страндберг
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
8
Газинский
Юрий Газинский
90
Смолов
Федор Смолов
14
Вандерсон
Вандерсон
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
20
Кошта
Рикарду Кошта
90
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
81
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
7
Голаса
Эйял Голаса
68
11
Мак
Роберт Мак
90'
90'
90
52
Сабо
Эрик Сабо
58
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
21
Харисис
Харилаос Харисис
90
Запасные
25
Ольсен
Робин Ольсен
70
Кициу
Стелиос Кициу
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
16
Цимирот
Гойко Цимирот
88
Саввидис
Кирьякос Саввидис
34
Коровесис
Николаос Коровесис
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис