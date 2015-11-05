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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Эль-Каддури 13
Габбиадини 23
Габбиадини 38
Маджо 55
Кальехон 77
5:0
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
3
Стринич
Иван Стринич
69
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
53
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
13'
13'
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
55'
55'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
23'
38'
23', 38'
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
57
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
77'
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
45
4
Святченко
Эрик Святченко
90
26
Бангор
Патрик Бангор
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
77
Ройер
Даниэль Ройер
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
69
33
Онаучу
Пол Онаучу
62
Запасные
30
Рохауге
Андреас Рохауге
15
Лауридсен
Йеспер Лауридсен
27
Систо
Пионе Систо
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
9
Расмуссен
Мортен Расмуссен
11
Уренья
Марко Уренья
10
Пушич
Мартин Пушич