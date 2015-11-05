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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Минск
Витус 69
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Сольдадо 72
Политевич 86
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Джон Битон
Джон Битон
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
88
Адамович
Ненад Адамович
67
35
Игнатович
Сергей Игнатович
90
5
Премудров
Кирилл Премудров
90
6
Политевич
Сергей Политевич
86'
86'
90
17
Бангура
Умару Бангура
90
22
Бегунов
Роман Бегунов
90
32
Эльмунир
Мохаммед Эльмунир
90
2
Воронков
Игорь Воронков
73
15
Удоджи
Чигози Удоджи
78
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин
90
Запасные
30
Гутор
Александр Гутор
20
Веретило
Олег Веретило
26
Концевой
Сергей Концевой
3
Витус
Максим Витус
69'
10
Корытько
Владимир Корытько
77
Едигарян
Артур Едигарян
19
Булыга
Виталий Булыга
Вильярреал
мин
25
Барбоса
Мариано Барбоса
90
3
Йокич
Боян Йокич
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
4
Пина
Томас Пина
62
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
7
Саму
Саму
90
44
Лейва
Матиас Науэль Лейва
45
19
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
73
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
90
Запасные
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
44
Иньигес
Пабло Иньигес
11
Коста
Хауме Коста
21
Бруно
Бруно
8
Джонатан
Джонатан
18
Суарес
Денис Суарес
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
72'