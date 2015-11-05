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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Менье 38
1:0
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Марио Страхоня
Марио Страхоня
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
90
19
Менье
Тома Менье
38'
38'
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
3
Симонс
Тимми Симонс
90
7
Васкес
Виктор Васкес
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
18
Гедоз
Фелипе Гедоз
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
82
17
Перейра
Леандро Перейра
74
Запасные
38
Болат
Синан Болат
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
4
Дуарте
Оскар Дуарте
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
20
Ванакен
Ханс Ванакен
9
Воссен
Йелле Воссен
55
Диркс
Тюр Диркс
Легия
мин
9
Сагановски
Марек Сагановски
59
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
17
Бржишки
Томаш Бржишки
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
62
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
67
4
Левчук
Игор Левчук
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
8
Дуда
Ондрей Дуда
90
23
Враньеш
Стоян Враньеш
90
20
Тричковски
Иван Тричковски
90
Запасные
1
Маляж
Аркадиуш Маляж
28
Брож
Лукаш Брож
37
Фурман
Доминик Фурман
15
Копчински
Михал Копчински
6
Гильерме
Гильерме
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
99
Прийович
Александар Прийович