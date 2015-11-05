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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 28
Обамеянг 45
Зенев 67
Мхитарян 70
4:0
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
5 нояб. 2015, 21:00 МСК
5.11.2015, 21:00 МСК
четверг
Себастьен Дельферье
Себастьен Дельферье
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
62
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
70'
70'
90
6
Бендер
Свен Бендер
90
11
Ройс
Марко Ройс
28'
28'
45
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
45'
45'
68
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
4
Суботич
Невен Суботич
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
23
Кагава
Синдзи Кагава
9
Янузай
Аднан Янузай
20
Рамос
Адриан Рамос
Габала
мин
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
44
Сантос
Рафаэль Сантос
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
88
Давид Меца
Давид Меца
76
19
Гай
Алексей Гай
90
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
90
69
Антонов
Алексей Антонов
68
9
Зенев
Сергей Зенев
67'
67'
86
10
Додо
Додо
90
Запасные
1
Попович
Андрей Попович
8
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
5
Флореску
Георге Флореску
6
Садыгов
Рашад Садыгов
32
Перейра
Факундо Перейра
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
66
Заргаров
Самир Заргаров