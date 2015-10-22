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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 22:05 МСК
22.10.2015, 22:05 МСК
четверг
Андреас Экберг
Андреас Экберг
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
71
Гликос
Панайотис Гликос
90
20
Кошта
Рикарду Кошта
90
15
Витор
Мигел Витор
46
13
Малезас
Стилянос Малезас
90
2
Скондрас
Яннис Скондрас
90
52
Сабо
Эрик Сабо
90
26
Каце
Эргис Каце
90
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
72
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
57
9
Хайро
Хайро
90
Запасные
25
Ольсен
Робин Ольсен
4
Леовац
Марин Леовац
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
6
Циолис
Александрос Циолис
7
Голаса
Эйял Голаса
11
Мак
Роберт Мак
10
Бербатов
Димитар Бербатов
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
82
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
65
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
90
Смолов
Федор Смолов
62
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
8
Газинский
Юрий Газинский
9
Ари
Ари