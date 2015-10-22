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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мольде
Мольде
Камара 11
Форрен 18
Эльюнусси 56
3:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Коммонс 55
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 22:05 МСК
22.10.2015, 22:05 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Мольде
мин
1
Хорват
Этан Хорват
90
23
Риндароу
Кнут Риндароу
52
25
Форрен
Вегар Форрен
18'
18'
90
5
Тойвио
Йоона Тойвио
90
14
Линнес
Мартин Линнес
90
6
Хестад
Даниэль Берг Хестад
90
7
Сингх
Хармит Сингх
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
9
Мострем
Маттиас Мострем
90
11
Камара
Ола Камара
11'
11'
74
24
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
56'
56'
84
Запасные
34
да Силва
Нейдсон да Силва
15
Фло
Пер Эгиль Фло
2
Берге
Фредрик Берге
19
Хестад
Эйрик Хестад
23
Бакенга
Мушага Бакенга
20
Хейланд
Томми Хейланд
32
Свендсен
Сандер Свендсен
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
38
Боята
Дедрик Боята
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
90
15
Коммонс
Крис Коммонс
55'
55'
76
8
Браун
Скотт Браун
90
6
Биттон
Нир Биттон
90
14
Армстронг
Стюарт Армстронг
74
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
26
Бэйлли
Логан Бэйлли
2
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
42
МакГрегор
Каллум МакГрегор
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
18
Рогич
Том Рогич
63
Тирни
Киран Тирни
7
Чифци
Надир Чифци