Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Пушич 43
1:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 19
Габбиадини 31
Габбиадини 40
Игуаин 90
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 22:05 МСК
22.10.2015, 22:05 МСК
четверг
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
Составы
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
4
Святченко
Эрик Святченко
90
28
Ремер
Андре Ремер
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
77
Ройер
Даниэль Ройер
90
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
73
9
Расмуссен
Мортен Расмуссен
73
10
Пушич
Мартин Пушич
43'
43'
62
Запасные
30
Рохауге
Андреас Рохауге
26
Бангор
Патрик Бангор
15
Лауридсен
Йеспер Лауридсен
45
Мабиль
Авер Мабиль
42
Акинтола
Давид Акинтола
19
Ларсен
Марко Ларсен
33
Онаучу
Пол Онаучу
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
81
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
90
19
Лопес
Давид Лопес
90
5
Аллан
Аллан
60
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
19'
19'
64
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
31'
40'
31', 40'
90
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
17
Стринич
Иван Стринич
17
Гамшик
Марек Гамшик
8
Жоржиньо
Жоржиньо
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90'
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье