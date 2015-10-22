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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Легия
Варшава
Кухарчик 51
1:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Фаув 39
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 22:05 МСК
22.10.2015, 22:05 МСК
четверг
Харальд Лехнер
Харальд Лехнер
Главный Судья
Составы
Легия
мин
17
Бржишки
Томаш Бржишки
90
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
28
Брож
Лукаш Брож
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
2
Пождан
Михал Пождан
90
37
Фурман
Доминик Фурман
46
6
Гильерме
Гильерме
46
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
51'
51'
90
11
Николич
Неманья Николич
76
Запасные
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
8
Дуда
Ондрей Дуда
23
Враньеш
Стоян Враньеш
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Тричковски
Иван Тричковски
99
Прийович
Александар Прийович
Брюгге
мин
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
39'
39'
90
19
Менье
Тома Менье
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
68
3
Симонс
Тимми Симонс
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
9
Воссен
Йелле Воссен
81
22
Искьердо
Хосе Искьердо
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
71
Запасные
38
Болат
Синан Болат
4
Дуарте
Оскар Дуарте
28
Де Бок
Лоран Де Бок
21
Коолс
Дион Коолс
6
Клаудемир
Клаудемир
55
Диркс
Тюр Диркс
17
Перейра
Леандро Перейра