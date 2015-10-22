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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 35
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Девич 14
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 22:05 МСК
22.10.2015, 22:05 МСК
четверг
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
37
Шкртел
Мартин Шкртел
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
64
24
Аллен
Джо Аллен
46
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
35'
35'
90
27
Ориги
Дивок Ориги
75
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
4
Туре
Коло Туре
21
Лейва
Лукас Лейва
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
11
Фирмино
Роберто Фирмино
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
81
77
Благо
Благо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
65
99
Канунников
Максим Канунников
90
11
Девич
Марко Девич
14'
14'
46
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
4
Лемос
Маурисио Лемос
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
22
Дядюн
Владимир Дядюн