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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Габала
Габала
Додо 90
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 30
Обамеянг 38
Обамеянг 72
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 18:00 МСК
22.10.2015, 18:00 МСК
четверг
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Габала
мин
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
15
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
90
10
Додо
Додо
90'
90'
90
19
Гай
Алексей Гай
90
88
Давид Меца
Давид Меца
82
32
Перейра
Факундо Перейра
59
9
Зенев
Сергей Зенев
78
69
Антонов
Алексей Антонов
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
34
Аббасов
Урфан Аббасов
8
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
6
Садыгов
Рашад Садыгов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
66
Заргаров
Самир Заргаров
7
Зец
Эрмин Зец
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
69
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
62
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
63
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
23
Кагава
Синдзи Кагава
90
7
Хофманн
Йонас Хофманн
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
30'
38'
72'
30', 38', 72'
90
Запасные
38
Бюрки
Роман Бюрки
26
Пищек
Лукаш Пищек
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
6
Бендер
Свен Бендер
27
Кастро
Гонсало Кастро
9
Янузай
Аднан Янузай
20
Рамос
Адриан Рамос