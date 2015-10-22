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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бакамбу 17
Бакамбу 32
Сольдадо 61
Байи 70
4:0
Матч завершен
Динамо
Минск
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 22:05 МСК
22.10.2015, 22:05 МСК
четверг
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
13
Барбоса
Мариано Барбоса
90
3
Йокич
Боян Йокич
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
15
Руис
Виктор Руис
90
24
Байи
Эрик Байи
70'
70'
90
6
Джонатан
Джонатан
90
4
Пина
Томас Пина
62
18
Суарес
Денис Суарес
67
7
Саму
Саму
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
61'
61'
90
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
17'
32'
17', 32'
46
Запасные
25
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Бонера
Даниэле Бонера
2
Гаспар
Марио Гаспар
18
Коста
Хауме Коста
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
44
Лейва
Матиас Науэль Лейва
11
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
Динамо
мин
5
Премудров
Кирилл Премудров
90
30
Гутор
Александр Гутор
90
6
Политевич
Сергей Политевич
90
17
Бангура
Умару Бангура
90
22
Бегунов
Роман Бегунов
90
3
Витус
Максим Витус
90
15
Удоджи
Чигози Удоджи
74
18
Корзун
Никита Корзун
90
10
Корытько
Владимир Корытько
46
21
Бечирай
Фатош Бечирай
66
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин
90
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
20
Веретило
Олег Веретило
2
Воронков
Игорь Воронков
26
Концевой
Сергей Концевой
87
Едигарян
Артур Едигарян
32
Эльмунир
Мохаммед Эльмунир
88
Адамович
Ненад Адамович