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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ди Санто 6
Сане 73
2:2
Матч завершен
Спарта
Прага
Фатай 50
Лафата 63
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 20:00 МСК
22.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
84
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
24
Айхан
Каан Айхан
62
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
7
Майер
Макс Майер
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
62
8
Горецка
Леон Горецка
90
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
6'
6'
90
Запасные
30
Гшпурнинг
Михаэль Гшпурнинг
27
Ритер
Саша Ритер
15
Аого
Деннис Аого
32
Матип
Жоэль Матип
5
Гайс
Йоханнес Гайс
19
Сане
Лерой Сане
73'
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
19
Хибс
Матей Хибс
90
5
Брабец
Якуб Брабец
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
24
Ирачек
Петр Ирачек
90
9
Докал
Борек Докал
90
18
Конате
Тьемоко Конате
62
7
Фатай
Кеинде Фатай
50'
50'
88
Запасные
1
Штех
Марек Штех
25
Холек
Марио Холек
17
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
21
Лафата
Давид Лафата
63'
30
Юлиш
Лукаш Юлиш