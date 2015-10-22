Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
Майкон 53
1:1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Гомес 63
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 20:00 МСК
22.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Серж Гюмьенни
Серж Гюмьенни
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
7
Майкон
Майкон
53'
53'
78
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
73
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
88
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
28
Дюрица
Ян Дюрица
55
Янбаев
Ренат Янбаев
3
Касаев
Алан Касаев
9
Григорьев
Максим Григорьев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
90
44
Родолфо
Родолфо
90
32
Бек
Андреас Бек
90
17
Куарежма
Рикарду Куарежма
87
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
90
5
Соса
Хосе Соса
56
7
Торе
Гекхан Торе
64
33
Гомес
Марио Гомес
63'
63'
90
Запасные
27
Гювенк
Гюнай Гювенк
6
Тошич
Душко Тошич
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
4
Милошевич
Александер Милошевич
20
Уйсал
Неджип Уйсал
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун