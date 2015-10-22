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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Траоре 70
1:0
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 20:00 МСК
22.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Якоб Кехлет
Якоб Кехлет
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
6
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
13
Уоллес
Уоллес
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
15
Силва
Бернарду Силва
56
27
Лемар
Тома Лемар
80
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
19
Траоре
Ласина Траоре
70'
70'
90
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
21
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
47
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
7
Дирар
Набиль Дирар
20
Пашалич
Марио Пашалич
17
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
11
Каррийо
Гидо Каррийо
Карабах
мин
67
Эль-Жадеяу
Аларби Эль-Жадеяу
77
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
71
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
10
Кинтана
Дани Кинтана
59
9
Арментерос
Самуэль Арментерос
90
Запасные
1
Велиев
Фархад Велиев
5
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
8
Мичел
Мичел
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
9
Мамедов
Эльвин Мамедов
70
Шумбиньо
Шумбиньо
29
Пепон
Риделль Пепон