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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Матри 28
Андерсон 54
Кандрева 79
3:1
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Содерлунд 69
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 20:00 МСК
22.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
13
Конко
Абдулай Конко
90
6
Маури
Стефано Маури
75
87
Кандрева
Антонио Кандрева
79'
79'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
54'
54'
70
23
Онази
Огений Онази
11
32
Катальди
Данило Катальди
90
21
Матри
Алессандро Матри
28'
28'
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
8
Баста
Душан Баста
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
19
Лулич
Сенад Лулич
14
Моррисон
Равель Моррисон
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
11
Клозе
Мирослав Клозе
Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
3
Дорсин
Микаэль Дорсин
62
25
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
22
Свенссон
Йонас Свенссон
75
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
20
Селнаэс
Оле Селнаэс
89
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
15
Содерлунд
Александер Содерлунд
69'
69'
90
19
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
90
Запасные
12
Лунд Хансен
Александр Лунд Хансен
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
8
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
11
Миккельсен
Тобиас Миккельсен
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
18
Стамнестрё
Магнус Стамнестрё
24
Конрадссен
Андерс Конрадссен