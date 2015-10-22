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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Троховски 43
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2015, 20:00 МСК
22.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
Составы
АЗ Алкмаар
мин
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
77
3
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
24
Хапс
Ригесиано Хапс
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
14
ван дер Линден
Йоп ван дер Линден
90
17
Ринстра
Бен Ринстра
61
10
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
90
36
Дабни Соуза
Дабни Соуза
70
18
Янссен
Венсан Янссен
90
Запасные
1
Рочет
Серхио Рочет
5
Брежанчич
Райко Брежанчич
6
Ортис
Кельсо Ортис
7
Хуппертс
Гуус Хуппертс
20
Хайе
Том Хайе
11
Танкович
Муамер Танкович
21
Мюрен
Роберт Мюрен
Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
2
Верхаг
Пол Верхаг
90
31
Макс
Филипп Макс
90
15
Троховски
Петр Троховски
43'
43'
70
30
Каюби
Каюби
90
10
Байер
Даниэль Байер
58
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
13
Вернер
Тобиас Вернер
90
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
80
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
16
Янкер
Кристоф Янкер
8
Фойлнер
Маркус Фойлнер
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
21
Кор
Доминик Кор
23
Матавж
Тим Матавж