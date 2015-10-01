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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Гедиминас Мажейка
Гедиминас Мажейка
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
10
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
15
Кисляк
Сергей Кисляк
90
11
Девич
Марко Девич
46
7
Портнягин
Игорь Портнягин
72
Запасные
13
Хагиги
Алиреза Хагиги
49
Устинов
Виталий Устинов
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
77
Благо
Благо
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
22
Дядюн
Владимир Дядюн
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
3
Контенто
Диего Контенто
90
5
Пальоис
Николас Пальоис
90
21
Ямбере
Седрик Ямбере
87
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
20
Жуссие
Жуссие
56
4
Шантом
Клеман Шантом
90
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
57
19
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
10
Савье
Анри Савье
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
6
Сане
Людовик Сане
2
Гайич
Милан Гайич
18
Плашил
Ярослав Плашил
24
Хазри
Вахби Хазри
9
Ролан
Диего Ролан
12
Телин
Исаак Телин