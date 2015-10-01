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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мольде
Мольде
Хестад 7
1:1
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Фишер 18
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Павел Рачковски
Павел Рачковски
Главный Судья
Составы
Мольде
мин
1
Хорват
Этан Хорват
90
23
Риндароу
Кнут Риндароу
90
25
Форрен
Вегар Форрен
90
14
Линнес
Мартин Линнес
61
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
6
Хестад
Даниэль Берг Хестад
90
7
Сингх
Хармит Сингх
90
16
Хуссэйн
Этцас Хуссэйн
90
19
Хестад
Эйрик Хестад
7'
7'
59
9
Мострем
Маттиас Мострем
90
20
Хейланд
Томми Хейланд
80
Запасные
26
Линде
Андреас Линде
5
Тойвио
Йоона Тойвио
15
Фло
Пер Эгиль Фло
23
Бакенга
Мушага Бакенга
21
Агналдо
Агналдо
11
Камара
Ола Камара
32
Свендсен
Сандер Свендсен
Аякс
мин
22
Силлессен
Яспер Силлессен
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
42
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
23
Тете
Кенни Тете
90
18
Классен
Дэви Классен
90
36
Базур
Рихедли Базур
89
27
Гудель
Неманья Гудель
90
39
Фишер
Виктор Фишер
18'
18'
90
9
Милик
Аркадиуш Милик
81
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
20
Шоне
Лассе Шоне
25
Сереро
Тхулани Сереро
11
Юнес
Армин Юнес