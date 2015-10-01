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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
ПАОК
Салоники
Мак 34
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кастро 72
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
ПАОК
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Кошта
Рикарду Кошта
90
15
Витор
Мигел Витор
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
11
Мак
Роберт Мак
34'
34'
73
52
Сабо
Эрик Сабо
90
26
Каце
Эргис Каце
85
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
10
Бербатов
Димитар Бербатов
89
Запасные
71
Гликос
Панайотис Гликос
13
Малезас
Стилянос Малезас
70
Кициу
Стелиос Кициу
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
21
Харисис
Харилаос Харисис
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
9
Хайро
Хайро
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
4
Суботич
Невен Суботич
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
72'
72'
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
65
6
Бендер
Свен Бендер
90
11
Ройс
Марко Ройс
90
7
Хофманн
Йонас Хофманн
90
9
Янузай
Аднан Янузай
84
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
65
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
35
Штенцель
Паскаль Штенцель
21
Фрич
Патрик Фрич
14
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
20
Рамос
Адриан Рамос