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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Вандерсон 8
Смолов 84
2:1
Матч завершен
Габала
Габала
Додо 51
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Марцин Борски
Марцин Борски
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
76
7
Мамаев
Павел Мамаев
66
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
9
Ари
Ари
60
14
Вандерсон
Вандерсон
8'
8'
90
Запасные
31
Дикань
Андрей Дикань
98
Петров
Сергей Петров
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
Смолов
Федор Смолов
84'
Габала
мин
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
25
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
88
Давид Меца
Давид Меца
46
19
Гай
Алексей Гай
90
10
Перейра
Факундо Перейра
90
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
90
69
Антонов
Алексей Антонов
74
9
Зенев
Сергей Зенев
90
10
Додо
Додо
51'
51'
90
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
34
Аббасов
Урфан Аббасов
6
Садыгов
Рашад Садыгов
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
66
Заргаров
Самир Заргаров
7
Джавадов
Вагиф Джавадов
9
Зец
Эрмин Зец