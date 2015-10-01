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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Легия
Варшава
0:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 53
Игуаин 84
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Михаил Кукулакис
Михаил Кукулакис
Главный Судья
Составы
Легия
мин
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
17
Бржишки
Томаш Бржишки
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
3
Йодловиц
Томаш Йодловиц
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
2
Пождан
Михал Пождан
89
6
Гильерме
Гильерме
90
20
Тричковски
Иван Тричковски
62
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
62
99
Прийович
Александар Прийович
90
Запасные
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
28
Брож
Лукаш Брож
8
Дуда
Ондрей Дуда
47
Маковски
Рафал Маковски
23
Враньеш
Стоян Враньеш
9
Сагановски
Марек Сагановски
11
Николич
Неманья Николич
Наполи
мин
22
Габриэл
Габриэл
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
53'
53'
72
19
Лопес
Давид Лопес
90
5
Аллан
Аллан
85
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
77
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
17
Стринич
Иван Стринич
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
8
Жоржиньо
Жоржиньо
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
84'