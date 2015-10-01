Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Баптистао 54
1:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Сердар Гезюбююк
Сердар Гезюбююк
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
13
Барбоса
Мариано Барбоса
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
15
Руис
Виктор Руис
90
18
Коста
Хауме Коста
90
24
Байи
Эрик Байи
90
21
Бруно
Бруно
90
6
Джонатан
Джонатан
76
44
Лейва
Матиас Науэль Лейва
83
11
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
9
Баптистао
Лео Баптистао
54'
54'
90
Запасные
25
Ареоля
Альфонсе Ареоля
3
Йокич
Боян Йокич
2
Гаспар
Марио Гаспар
28
Марин
Адриан Марин
4
Пина
Томас Пина
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
7
Саму
Саму
Виктория
мин
22
Баранек
Ян Баранек
90
1
Козачик
Матуш Козачик
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
21
Прохазка
Вацлав Прохазка
90
27
Райторал
Франтишек Райторал
90
11
Петржела
Милан Петржела
75
10
Копиц
Ян Копиц
82
19
Коваржик
Ян Коваржик
88
7
Горжава
Томаш Горжава
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
90
Запасные
13
Болек
Петр Болек
2
Гейда
Лукаш Гейда
3
Матею
Алеш Матею
26
Коларж
Даниэль Коларж
23
Вух
Эгон Вух
33
Кучера
Томаш Кучера
25
Махмутович
Айдин Махмутович