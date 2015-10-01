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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Менье 79
1:3
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Систо 51
Онаучу 67
Новак 74
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 22:00 МСК
1.10.2015, 22:00 МСК
четверг
Стивен Маклин
Стивен Маклин
Главный Судья
Составы
Брюгге
мин
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
90
2
Де Фаув
Дэви Де Фаув
70
4
Дуарте
Оскар Дуарте
90
28
Де Бок
Лоран Де Бок
90
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
90
25
Вормер
Рууд Вормер
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
20
Ванакен
Ханс Ванакен
90
22
Искьердо
Хосе Искьердо
71
10
Диаби
Абдулайе Диаби
63
17
Перейра
Леандро Перейра
90
Запасные
38
Болат
Синан Болат
19
Менье
Тома Менье
79'
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
5
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Симонс
Тимми Симонс
9
Воссен
Йелле Воссен
55
Диркс
Тюр Диркс
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
11
Ольсен
Дэнни Ольсен
90
32
Бах Бак
Кристиан Бах Бак
32
70
Новак
Филип Новак
74'
74'
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
4
Святченко
Эрик Святченко
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
77
Ройер
Даниэль Ройер
90
27
Систо
Пионе Систо
51'
51'
78
9
Расмуссен
Мортен Расмуссен
54
Запасные
30
Рохауге
Андреас Рохауге
6
Ларсен
Джим Ларсен
26
Бангор
Патрик Бангор
28
Ремер
Андре Ремер
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
11
Уренья
Марко Уренья
33
Онаучу
Пол Онаучу
67'