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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Фатай 24
Брабец 60
2:0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 20:00 МСК
1.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
5
Брабец
Якуб Брабец
60'
60'
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
90
24
Ирачек
Петр Ирачек
90
9
Докал
Борек Докал
90
11
Фридек
Мартин Фридек
90
21
Лафата
Давид Лафата
90
7
Фатай
Кеинде Фатай
24'
24'
86
Запасные
1
Штех
Марек Штех
15
Ковач
Радослав Ковач
17
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
19
Хибс
Матей Хибс
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
18
Конате
Тьемоко Конате
19
Пайшао
Марко Пайшао
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
27
Пятковски
Матеуш Пятковски
67
25
Анастасиу
Рафаэл Анастасиу
90
5
Карлао
Карлао
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
90
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
90
4
Артиматас
Костакис Артиматас
90
77
Вандер
Вандер
53
13
Макридис
Константинос Макридис
80
Запасные
88
Киссас
Тасос Киссас
3
Гильерме
Жоао Гильерме
44
Иоанну
Николас Иоанну
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
17
Штилич
Семир Штилич
79
Кавенаги
Фернандо Кавенаги