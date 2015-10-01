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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монако
Монако
Эль-Шаарави 81
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ламела 35
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 20:00 МСК
1.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
12
Карвальо
Матеус Карвальо
76
5
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
28
Тулалан
Жереми Тулалан
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
15
Силва
Бернарду Силва
90
23
Траоре
Адама Траоре
90
27
Лемар
Тома Лемар
60
19
Траоре
Ласина Траоре
68
Запасные
16
Нарди
Пауль Нарди
13
Уоллес
Уоллес
7
Дирар
Набиль Дирар
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
20
Пашалич
Марио Пашалич
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
81'
11
Каррийо
Гидо Каррийо
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
17
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
22
Шадли
Насер Шадли
70
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
18
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
35'
35'
65
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
21
Фасио
Федерико Фасио
28
Виммер
Кевин Виммер
17
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
28
Кэрролл
Том Кэрролл
0
Уинкс
Гарри Уинкс
14
Н'Жи
Клинтон Н'Жи