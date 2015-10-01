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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Онази 22
Худт 48
Билья 80
3:2
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Баял Салл 6
Монне-Паке 84
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 20:00 МСК
1.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Халис Озкахья
Халис Озкахья
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
48'
48'
90
33
Маурисио
Маурисио
46
6
Маури
Стефано Маури
64
20
Билья
Лукас Билья
80'
80'
90
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
23
Онази
Огений Онази
22'
22'
74
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
13
Конко
Абдулай Конко
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Моррисон
Равель Моррисон
32
Катальди
Данило Катальди
21
Матри
Алессандро Матри
88
Кишна
Рикардо Кишна
Сент-Этьен
мин
16
Руффье
Стефан Руффье
90
24
Перрен
Лоик Перрен
90
26
Баял Салл
Мустафа Баял Салл
6'
6'
90
3
Полома
Пьер-Ивес Полома
90
29
Клер
Франсуа Клер
90
18
Лемуан
Фабьен Лемуан
90
8
Корнье
Бенжамин Корнье
63
5
Пажо
Венсан Пажо
90
21
Амума
Ромен Амума
64
9
Ру
Нолан Ру
74
9
Берич
Роберт Берич
90
Запасные
30
Мулен
Жесси Мулен
25
Малку
Кевин Малку
11
Эйссерик
Валентин Эйссерик
28
Диоманд
Исмаэль Диоманд
22
Монне-Паке
Кевин Монне-Паке
84'
7
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
14
Мопе
Нил Мопе