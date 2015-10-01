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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Торе 61
1:1
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Руис 16
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 20:00 МСК
1.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
32
Бек
Андреас Бек
90
3
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
22
Гулум
Эрсан Гулум
90
44
Родолфо
Родолфо
90
5
Соса
Хосе Соса
68
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
20
Уйсал
Неджип Уйсал
46
7
Торе
Гекхан Торе
61'
61'
90
17
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
33
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
27
Гювенк
Гюнай Гювенк
6
Тошич
Душко Тошич
2
Куртулуш
Сердар Куртулуш
4
Милошевич
Александер Милошевич
15
Озякуп
Огужан Озякуп
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
5
Налдо
Налдо
90
33
Сильва
Хонатан Сильва
90
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
79
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
90
20
Руис
Брайан Руис
16'
16'
90
19
Гутьеррес
Теофилио Гутьеррес
69
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
90
73
Перейра
Матеус Перейра
55
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
5
Эвертон
Эвертон
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
23
Силва
Адриен Силва
60
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Слимани
Ислам Слимани
10
Монтеро
Фреди Монтеро