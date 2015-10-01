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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бобадилья 57
1:3
Матч завершен
Партизан
Белград
Живкович 31
Фабрисио 54
Живкович 62
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2015, 20:00 МСК
1.10.2015, 20:00 МСК
четверг
Александру Дан Тудор
Александру Дан Тудор
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
90
5
Клаван
Рагнар Клаван
90
18
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
75
20
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
90
8
Фойлнер
Маркус Фойлнер
46
10
Байер
Даниэль Байер
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
7
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
25
Бобадилья
Рауль Бобадилья
57'
57'
90
23
Матавж
Тим Матавж
46
23
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
Запасные
1
Маннингер
Александр Маннингер
16
Янкер
Кристоф Янкер
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
31
Макс
Филипп Макс
15
Троховски
Петр Троховски
11
Эссвайн
Александр Эссвайн
21
Кор
Доминик Кор
Партизан
мин
44
Фабрисио
Фабрисио
54'
54'
90
1
Живкович
Живко Живкович
90
15
Умару
Абубакар Умару
22
19
Субич
Александар Субич
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
46
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
10
Бабович
Стефан Бабович
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
17
Живкович
Андрия Живкович
31'
62'
31', 62'
90
91
Стеванович
Ален Стеванович
90
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
40
Остойич
Милош Остойич
5
Петрович
Неманья Петрович
20
Лукич
Саша Лукич
86
Божинов
Валерий Божинов
92
Труйич
Никола Труйич
33
Шапоньич
Иван Шапоньич