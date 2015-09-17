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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 3
1:2
Матч завершен
Базель
Базель
Бьярнасон 71
Эль-Ненни 79
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 22:00 МСК
17.09.2015, 22:00 МСК
четверг
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
33
Сепе
Луиджи Сепе
90
13
Астори
Давиде Астори
68
2
Гонсало
Гонсало
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
68
72
Иличич
Йосип Иличич
90
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
9
Калинич
Никола Калинич
3'
3'
46
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
3
Жилберто
Жилберто
18
Суарес
Марио Суарес
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
26
Хег
Даниэль Хег
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
34
Джака
Таулант Джака
90
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
71'
71'
90
77
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
72
33
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
79'
79'
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
21
Янко
Марк Янко
87
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
6
Самуэль
Вальтер Самуэль
4
Дежен
Филипп Дежен
22
Кузманович
Здравко Кузманович
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
39
Калла
Давиде Калла
11
Гаши
Шкелзен Гаши