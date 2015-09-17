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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Монтеро 50
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Самедов 11
Самедов 55
Ниасс 65
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 22:00 МСК
17.09.2015, 22:00 МСК
четверг
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
4
Джефферсон
Джефферсон
90
15
Оливейра
Паулу Оливейра
90
55
Фигейреду
Тобьяш Фигейреду
90
21
Перейра
Жоао Перейра
90
60
Мартиньш
Желсон Мартиньш
90
23
Силва
Адриен Силва
90
10
Аквилани
Альберто Аквилани
70
36
Карлос Манэ
Карлос Манэ
63
19
Гутьеррес
Теофилио Гутьеррес
90
10
Монтеро
Фреди Монтеро
50'
50'
62
Запасные
22
Бук
Марсело Бук
5
Налдо
Налдо
33
Сильва
Хонатан Сильва
28
Мартинш
Андре Мартинш
55
да Силва
Бруно да Силва
20
Руис
Брайан Руис
9
Слимани
Ислам Слимани
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
7
Майкон
Майкон
81
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
85
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
80
19
Самедов
Александр Самедов
11'
55'
11', 55'
90
21
Ниасс
Умар Ниасс
65'
65'
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
15
Логашов
Арсений Логашов
9
Григорьев
Максим Григорьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
59
Миранчук
Алексей Миранчук
25
Шкулетич
Петар Шкулетич