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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Партизан
Белград
Умару 11
Умару 39
Живкович 89
3:2
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
ван дер Линден 34
Хенриксен 90
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 22:00 МСК
17.09.2015, 22:00 МСК
четверг
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Партизан
мин
44
Фабрисио
Фабрисио
90
1
Живкович
Живко Живкович
90
15
Умару
Абубакар Умару
11'
39'
11', 39'
84
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
4
Вуличевич
Мирослав Вуличевич
90
3
Лекович
Никола Лекович
90
10
Бабович
Стефан Бабович
90
8
Брашанац
Дарко Брашанац
90
21
Евтович
Марко Евтович
90
17
Живкович
Андрия Живкович
89'
89'
90
33
Шапоньич
Иван Шапоньич
66
Запасные
12
Кляич
Филип Кляич
2
Бандаловски
Иван Бандаловски
13
Чиркович
Лазар Чиркович
22
Илич
Саша Илич
91
Стеванович
Ален Стеванович
11
Нинкович
Никола Нинкович
86
Божинов
Валерий Божинов
АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
5
Брежанчич
Райко Брежанчич
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
3
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
14
ван дер Линден
Йоп ван дер Линден
34'
34'
90
17
Ринстра
Бен Ринстра
90
7
Хуппертс
Гуус Хуппертс
90
10
Хенриксен
Маркус Хенриксен
90'
90'
90
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
64
20
Хайе
Том Хайе
73
18
Янссен
Венсан Янссен
73
Запасные
16
Коутиньо
Джино Коутиньо
4
Вуйтенс
Ян Вуйтенс
24
Хапс
Ригесиано Хапс
23
Люккассен
Деррик Люккассен
36
Дабни Соуза
Дабни Соуза
11
Танкович
Муамер Танкович
21
Мюрен
Роберт Мюрен