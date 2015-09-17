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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
0:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Матип 28
Хунтелаар 35
Хунтелаар 71
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 22:00 МСК
17.09.2015, 22:00 МСК
четверг
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
15
Астис
Иньяки Астис
90
15
Антониадес
Мариос Антониадес
24
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
62
77
Вандер
Вандер
90
13
Макридис
Константинос Макридис
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
56
30
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90
Запасные
88
Киссас
Тасос Киссас
10
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
17
Штилич
Семир Штилич
4
Артиматас
Костакис Артиматас
79
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
27
Пятковски
Матеуш Пятковски
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
15
Аого
Деннис Аого
90
32
Матип
Жоэль Матип
28'
28'
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
5
Гайс
Йоханнес Гайс
62
7
Майер
Макс Майер
90
8
Горецка
Леон Горецка
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
35'
71'
35', 71'
75
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
90
19
Сане
Лерой Сане
80
Запасные
30
Гшпурнинг
Михаэль Гшпурнинг
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
27
Ритер
Саша Ритер
6
Колашинац
Сеад Колашинац
18
Сэм
Сидней Сэм
12
Хегер
Марко Хегер
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг