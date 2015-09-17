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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Кухарчик 60
1:0
Матч завершен
Легия
Варшава
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 20:00 МСК
17.09.2015, 20:00 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Мидтьюлланд
мин
31
Андерсен
Миккел Андерсен
90
32
Бах Бак
Кристиан Бах Бак
90
70
Новак
Филип Новак
90
2
Хансен
Киан Хансен
90
4
Святченко
Эрик Святченко
90
3
Спарв
Тим Спарв
90
7
Поульсен
Якоб Поульсен
90
77
Ройер
Даниэль Ройер
90
27
Систо
Пионе Систо
81
8
Андерссон
Петтер Андерссон
46
9
Расмуссен
Мортен Расмуссен
89
Запасные
30
Рохауге
Андреас Рохауге
26
Бангор
Патрик Бангор
28
Ремер
Андре Ремер
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
22
Дуэлунн
Миккель Дуэлунн
10
Пушич
Мартин Пушич
33
Онаучу
Пол Онаучу
Легия
мин
12
Куцяк
Душан Куцяк
90
17
Бржишки
Томаш Бржишки
90
25
Ржежничак
Якуб Ржежничак
90
19
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
4
Левчук
Игор Левчук
90
37
Фурман
Доминик Фурман
90
6
Гильерме
Гильерме
90
23
Враньеш
Стоян Враньеш
82
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
60'
60'
75
11
Николич
Неманья Николич
90
99
Прийович
Александар Прийович
90
Запасные
34
Маляж
Аркадиуш Маляж
28
Брож
Лукаш Брож
47
Маковски
Рафал Маковски
27
Барцак
Роберт Барцак
9
Сагановски
Марек Сагановски
20
Тричковски
Иван Тричковски
13
Пих
Аркадиуш Пих