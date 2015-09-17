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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Габала
Габала
0:0
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 20:00 МСК
17.09.2015, 20:00 МСК
четверг
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Габала
мин
22
Безотосный
Дмитрий Безотосный
90
20
Рикардиньо
Рикардиньо
90
25
Вернидуб
Виталий Вернидуб
90
3
Станкович
Воислав Станкович
90
9
Зец
Эрмин Зец
46
88
Давид Меца
Давид Меца
90
19
Гай
Алексей Гай
90
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
90
69
Антонов
Алексей Антонов
90
9
Зенев
Сергей Зенев
90
10
Додо
Додо
84
Запасные
33
Петжкевич
Давид Петжкевич
8
Мирзабеков
Магомед Мирзабеков
6
Садыгов
Рашад Садыгов
10
Перейра
Факундо Перейра
4
Джамалов
Эльвин Джамалов
66
Заргаров
Самир Заргаров
7
Джавадов
Вагиф Джавадов
ПАОК
мин
25
Ольсен
Робин Ольсен
90
20
Кошта
Рикарду Кошта
90
15
Витор
Мигел Витор
90
31
Цавеллас
Георгиос Цавеллас
90
70
Кициу
Стелиос Кициу
90
6
Циолис
Александрос Циолис
90
11
Мак
Роберт Мак
90
52
Сабо
Эрик Сабо
85
77
Пелкас
Димитриос Пелкас
76
24
Родригеш
Гарри Родригеш
90
33
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
60
Запасные
71
Гликос
Панайотис Гликос
13
Малезас
Стилянос Малезас
22
Константинидис
Димитриос Константинидис
7
Голаса
Эйял Голаса
21
Харисис
Харилаос Харисис
10
Бербатов
Димитар Бербатов
9
Хайро
Хайро