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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Виктория
Пльзень
Горжава 36
Петржела 75
2:0
Матч завершен
Динамо
Минск
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 20:00 МСК
17.09.2015, 20:00 МСК
четверг
Ионуц Аврам
Ионуц Аврам
Главный Судья
Составы
Виктория
мин
22
Баранек
Ян Баранек
90
1
Козачик
Матуш Козачик
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
21
Прохазка
Вацлав Прохазка
90
27
Райторал
Франтишек Райторал
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
90
19
Коваржик
Ян Коваржик
74
7
Горжава
Томаш Горжава
36'
36'
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
12
Дуриш
Михал Дуриш
83
Запасные
13
Болек
Петр Болек
3
Матею
Алеш Матею
11
Петржела
Милан Петржела
75'
23
Вух
Эгон Вух
33
Кучера
Томаш Кучера
16
Голенда
Ян Голенда
25
Махмутович
Айдин Махмутович
Динамо
мин
88
Адамович
Ненад Адамович
90
30
Гутор
Александр Гутор
90
9
Някша
Александру Някша
73
6
Политевич
Сергей Политевич
90
17
Бангура
Умару Бангура
90
22
Бегунов
Роман Бегунов
90
3
Витус
Максим Витус
90
2
Воронков
Игорь Воронков
78
18
Корзун
Никита Корзун
90
10
Корытько
Владимир Корытько
61
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
35
Игнатович
Сергей Игнатович
20
Веретило
Олег Веретило
26
Концевой
Сергей Концевой
28
Тигорев
Ян Тигорев
23
Яроцкий
Ярослав Яроцкий
5
Премудров
Кирилл Премудров
8
Рассадкин
Глеб Рассадкин