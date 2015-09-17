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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гинтер 45
Пак Чжу-Ху 90
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 11
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 20:00 МСК
17.09.2015, 20:00 МСК
четверг
Лиран Лиани
Лиран Лиани
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
46
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
45'
45'
90
3
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90'
90'
90
27
Кастро
Гонсало Кастро
60
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
10
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
9
Янузай
Аднан Янузай
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
70
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
26
Пищек
Лукаш Пищек
35
Штенцель
Паскаль Штенцель
7
Кагава
Синдзи Кагава
7
Хофманн
Йонас Хофманн
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
20
Рамос
Адриан Рамос
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
90
Мамаев
Павел Мамаев
11'
11'
80
77
Каборе
Шарль Каборе
69
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
3
Страндберг
Стефан Страндберг
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
59
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
18
Быстров
Владимир Быстров
8
Газинский
Юрий Газинский
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
9
Ари
Ари
68
Вандерсон
Вандерсон