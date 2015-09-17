Матч завершен
Бордо
Бордо
Жуссие 81
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лаллана 65
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2015, 20:00 МСК
17.09.2015, 20:00 МСК
четверг
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
16
Каррассо
Седрик Каррассо
90
5
Пальоис
Николас Пальоис
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
2
Гайич
Милан Гайич
86
4
Пабло
Пабло
90
11
Шантом
Клеман Шантом
90
24
Хазри
Вахби Хазри
69
19
Морис-Белэй
Николя Морис-Белэй
90
10
Савье
Анри Савье
76
9
Ролан
Диего Ролан
90
27
Кривелли
Энцо Кривелли
90
Запасные
30
Приор
Жером Приор
21
Ямбере
Седрик Ямбере
26
Жилберт
Фредерик Жилберт
7
Траоре
Абду Траоре
17
Бийого Поко
Андре Бийого Поко
20
Жуссие
Жуссие
81'
12
Телин
Исаак Телин
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
28
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
65'
65'
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
46
Росситер
Джордан Росситер
80
33
Айб
Джордон Айб
90
27
Ориги
Дивок Ориги
73
Запасные
34
Богдан
Адам Богдан
58
Клири
Дэн Клири
32
Браннаган
Кэмерон Браннаган
68
Чиривелья
Педро Чиривелья
56
Рэндалл
Коннор Рэндалл
11
Фирмино
Роберто Фирмино
28
Ингс
Дэнни Ингс