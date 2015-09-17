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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аякс
Амстердам
Фишер 24
Шоне 84
2:2
Матч завершен
Селтик
Глазго
Биттон 8
Лустиг 42
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2015, 20:00 МСК
17.09.2015, 20:00 МСК
четверг
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Аякс
мин
22
Силлессен
Яспер Силлессен
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
42
Ридевальд
Хайро Ридевальд
90
23
Тете
Кенни Тете
90
18
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
62
27
Гудель
Неманья Гудель
90
8
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
62
39
Фишер
Виктор Фишер
24'
24'
75
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
26
Виргевер
Ник Виргевер
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
6
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
20
Шоне
Лассе Шоне
84'
25
Сереро
Тхулани Сереро
9
Милик
Аркадиуш Милик
Селтик
мин
26
Гордон
Крейг Гордон
90
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
42'
42'
69
38
Боята
Дедрик Боята
90
3
Исагирре
Эмилио Исагирре
90
5
Шимунович
Йозо Шимунович
90
15
Коммонс
Крис Коммонс
83
8
Браун
Скотт Браун
90
49
Форрест
Джеймс Форрест
75
6
Биттон
Нир Биттон
8'
8'
90
25
Йохансен
Стефан Йохансен
90
28
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
Запасные
26
Бэйлли
Логан Бэйлли
4
Эмброуз
Эфе Эмброуз
2
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
22
Джанко
Сайди Джанко
16
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
7
Чифци
Надир Чифци