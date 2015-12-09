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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Гент
Гент
Депуатр 18
Миличевич 78
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 65
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Мануэль Де Соуза
Мануэль Де Соуза
Главный Судья
Составы
Гент
мин
1
Селс
Матс Селс
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
4
Рафинья
Рафинья
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
78'
78'
82
27
Саймон
Мозес Саймон
88
9
Депуатр
Лоран Депуатр
18'
18'
90
Запасные
25
Вандербуше
Брайан Вандербуше
3
Витас
Урош Витас
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
12
Полетанович
Марко Полетанович
19
Деягер
Брехт Деягер
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
7
Кулибали
Калифа Кулибали
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
82
35
Данни
Данни
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
86
8
Юсупов
Артур Юсупов
90
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
61
22
Дзюба
Артем Дзюба
65'
65'
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
58
Зуев
Илья Зуев
52
Иванов
Андрей Иванов
70
Богаев
Дмитрий Богаев
17
Шатов
Олег Шатов
79
Троянов
Константин Троянов
92
Долгов
Павел Долгов