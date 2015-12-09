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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:2
Матч завершен
Лион
Лион
Корне 37
Ляказетт 76
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
24
Хауме
Хауме
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
23
Абденнур
Аймен Абденнур
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
2
Канселу
Жоау Канселу
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
15
Перес
Энцо Перес
24
20
де Пауль
Родриго де Пауль
75
12
Данило
Данило
52
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
22
Мина
Санти Мина
90
Запасные
25
Райан
Мэтью Райан
4
Сантос
Адерлан Сантос
18
Фуэго
Хави Фуэго
28
Тропи
Карлос Тропи
7
Негредо
Альваро Негредо
11
Пьятти
Пабло Пьятти
33
Жиль
Начо Жиль
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
3
Бедимо
Анри Бедимо
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
7
Гренье
Клеман Гренье
70
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Дардер
Серхи Дардер
77
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
76'
76'
78
27
Корне
Максвел Корне
37'
37'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
5
Бишевац
Милан Бишевац
4
Коне
Бакари Коне
17
Мальбранк
Стид Мальбранк
28
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
11
Геззаль
Рашид Геззаль
9
Бове
Клаудио Бове