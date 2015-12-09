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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Маркано 12
Виллиан 52
2:0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
26
Терри
Джон Терри
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
88
7
Рамирес
Рамирес
90
21
Матич
Неманья Матич
90
8
Оскар
Оскар
80
22
Виллиан
Виллиан
52'
52'
90
19
Коста
Диего Коста
85
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
7
Педро
Педро
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
5
Маркано
Иван Маркано
12'
12'
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
4
Майкон
Майкон
90
3
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
2
Перейра
Макси Перейра
57
8
Браими
Ясин Браими
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
16
Эррера
Эктор Эррера
70
25
Имбула
Жанелли Имбула
56
17
Корона
Хесус Корона
90
Запасные
1
Элтон
Элтон
15
Эвандро
Эвандро
36
Рубен Невеш
Рубен Невеш
23
Буэно
Альберто Буэно
7
Варела
Сильвестр Варела
99
Абубакар
Венсан Абубакар
11
Тельо
Кристиан Тельо