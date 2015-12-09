Матч завершен
Динамо
Киев
Гармаш 16
1:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шовковский
Александр Шовковский
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
6
Драгович
Александар Драгович
90
5
Антунеш
Антунеш
90
2
Данило Силва
Данило Силва
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
16'
16'
64
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
18
11
Мораес
Алуизио Мораес
89
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
Запасные
23
Рыбка
Александр Рыбка
24
Вида
Домагой Вида
20
Гусев
Олег Гусев
4
Велозу
Мигель Велозу
90
Бельханда
Юнес Бельханда
29
Буяльский
Виталий Буяльский
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
Маккаби
мин
95
Райкович
Предраг Райкович
90
31
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
2
Даса
Эли Даса
90
6
Альберман
Гал Альберман
90
40
Игьебор
Носа Игьебор
72
22
Рикан
Ави Рикан
90
15
Мича
Дор Мича
72
7
Захави
Эран Захави
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
83
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
14
Зив
Давид Зив
28
Вермут
Гиль Вермут
24
Митрович
Никола Митрович
42
Перец
Дор Перец
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат