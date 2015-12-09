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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
0:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Жиру 29
Жиру 49
Жиру 67
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
16
Роберто
Роберто
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
23
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
11
Касами
Пайтим Касами
72
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
77
90
Пардо
Фелипе Пардо
86
Запасные
37
Капино
Стефанос Капино
3
Ботиа
Альберто Ботиа
30
Салино
Леонардо Салино
10
Домингес
Алехандро Домингес
91
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
77
Нани
Нани
9
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
72
12
Жиру
Оливье Жиру
29'
49'
67'
29', 49'
67'
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
2
Дебюши
Матье Дебюши
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
45
Ивоби
Алекс Ивоби