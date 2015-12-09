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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Загреб
0:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 61
Левандовски 64
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Маркус Стрембергсон
Маркус Стрембергсон
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
34
Эдуарду
Эдуарду
90
6
Пинту
Иво Пинту
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
87
Таравель
Жереми Таравель
90
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
8
Антолич
Домагой Антолич
90
13
Гонсалу
Гонсалу
90
24
Чорич
Анте Чорич
61
30
Рог
Марко Рог
81
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
74
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
1
Йежина
Антонио Йежина
77
Мэцел
Александру Мэцел
3
Муса
Марио Муса
10
Машаду
Паулу Машаду
18
Павичич
Домагой Павичич
9
Энрикес
Анджело Энрикес
20
Пьяца
Марко Пьяца
Бавария
мин
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
13
Рафинья
Рафинья
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
5
Бенатиа
Медхи Бенатиа
45
21
Лам
Филипп Лам
90
7
Рибери
Франк Рибери
45
14
Алонсо
Хаби Алонсо
90
20
Роде
Себастьян Роде
90
37
Грин
Юлиан Грин
62
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
61'
64'
61', 64'
90
Запасные
22
Штарке
Том Штарке
17
Боатенг
Джером Боатенг
15
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
23
Видаль
Артуро Видаль
25
Мюллер
Томас Мюллер
40
Бенко
Фабиан Бенко
29
Коман
Кингсли Коман