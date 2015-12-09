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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
0:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2015, 22:45 МСК
9.12.2015, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
14
Фальке
Яго Фальке
83
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
20
Кейта
Сейду Кейта
21
Ванкер
Вильям Ванкер
7
Итурбе
Хуан Итурбе
11
Салах
Мохамед Салах
БАТЭ
мин
16
Черник
Сергей Черник
90
18
Мозолевский
Дмитрий Мозолевский
60
15
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
33
Поляков
Денис Поляков
56
25
Младенович
Филип Младенович
90
19
Милунович
Неманья Милунович
90
81
Глеб
Александр Глеб
90
22
Стасевич
Игорь Стасевич
90
62
Гордейчук
Михаил Гордейчук
90
5
Яблонский
Евгений Яблонский
90
10
Николич
Неманья Николич
80
Запасные
34
Сороко
Артем Сороко
4
Дубра
Каспарс Дубра
42
Володько
Максим Володько
23
Олехнович
Эдгар Олехнович
9
Алексиевич
Илья Алексиевич
7
Карницкий
Александр Карницкий
11
Йевтич
Александар Йевтич