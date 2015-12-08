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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Льоренте 65
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
57
23
Коке
Коке
90
19
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
20
Витоло
Витоло
90
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
65'
65'
77
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
68
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
8
Иборра
Висенте Иборра
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
76
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
10
Погба
Поль Погба
90
9
Мората
Альваро Мората
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
25
Нето
Нето
24
Ругани
Даниэле Ругани
40
Витале
Маттиа Витале
41
Пеллини
Стефано Пеллини
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
44
Морселли
Фабио Морселли