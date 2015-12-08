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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 16
Стерлинг 80
Стерлинг 81
Бони 85
4:2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Корб 19
Раффаэл 42
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
8 дек. 2015, 22:45 МСК
8.12.2015, 22:45 МСК
вторник
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
80
11
Коларов
Александар Коларов
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
21
Сильва
Давид Сильва
16'
16'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
18
Делф
Фабиан Делф
65
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
65
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
80'
81'
80', 81'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
50
Маффео
Пабло Маффео
53
Адарабиойо
Тосин Адарабиойо
15
Навас
Хесус Навас
59
Целина
Берсант Целина
14
Бони
Вильфрид Бони
85'
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
84
27
Корб
Юлиан Корб
19'
19'
90
3
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
72
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
34
Джака
Гранит Джака
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
67
11
Раффаэл
Раффаэл
42'
42'
90
Запасные
33
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
4
Брауверс
Роел Брауверс
24
Янчке
Тони Янчке
18
Шульц
Марвин Шульц
10
Азар
Торган Азар
9
Дрмич
Йосип Дрмич
31
Хргота
Бранимир Хргота